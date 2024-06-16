Edirne Valisi Yunus Sezer, sınır karakolunu ziyaret etti, Mehmetçikle bayramlaştı

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Edirne Valisi Yunus Sezer, Yunanistan sınırındaki Sinekli Karakolu'na ziyarette bulunarak askerlerin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Vali Sezer'i karakola gelişinde 9. Hudut Tugay Komutanı Piyade Albay Şükrü Şenduran karşıladı.

Mehmetçiğe hitap eden Sezer, sınırın namus, hudut askerlerinin de memleketin namusunun bekçileri olduklarını söyledi.

Bayramlarda, özel günlerde vatan ve memleket için ailelerinden uzak olan Mehmetçiğe seslenen Sezer, şunları kaydetti:

"Sizler, kendinizi yüce Türk milletine adamış insanlarsınız. Sizlerle gurur duyuyoruz. Allah sizden razı olsun, ailelerinizden de razı olsun, sizin gibi evlatlar yetiştirdiler bu güzel millet için. İnşallah sonraki bayramlarda ailelerinizle beraber olursunuz ancak bu millete hizmet etmek, milletin duasını almak, bayramların en güzelidir.

Tüm Türkiye'nin, 86 milyonun duasındasınız, hepimiz elimizi açtığımız zaman 'Allah ülkemizi, Mehmetçiğimizi korusun, ordumuzu korusun.' diyoruz. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz, yad ediyoruz, buna mazhar olmak bir insan için şereflerin en büyüğüdür."

Sezer'e Edirne Belediye Başkanı Filiz Akın Gencan, Edirne Baro Başkanı Gökhan Karakoç, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da eşlik etti.