Edirne ve Kırklareli'de denetimlerde 12 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'de denetimlerde 12 düzensiz göçmen yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçleri denetimlerde toplam 12 düzensiz göçmen yakaladı. Edirne'de yakalanan 8 kişi İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, Kırklareli'ndeki 4 kişi ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 8 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiklerini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri 4 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA
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