Edirne ve Kırklareli'de denetimlerde yakalanan 19 düzensiz göçmen işleme alındı

Edirne ve Kırklareli'de denetimlerde yakalanan 19 düzensiz göçmen işleme alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de kent genelindeki denetimlerde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 13 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Kırklareli'nde yakalanan 6 düzensiz göçmen ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 13 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri 6 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?