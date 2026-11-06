Edirne ve Kırklareli'de görme güçlüğü yaşayanlara beyaz baston hediye edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Edirne ve Kırklareli'de görme güçlüğü yaşayanlara beyaz baston hediye edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne ve Kırklareli\'de görme güçlüğü yaşayanlara beyaz baston hediye edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 1001 Hayır Hizmeti Projesi kapsamında Edirne ve Kırklareli'de görme güçlüğü yaşayan vatandaşlara beyaz baston hediye etti. Bastonlar, Siirt'te 1903'te kurulan Hacı Hüseyin Vakfının hayır şartı gereği günlük yaşamı kolaylaştırmak için verildi.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Edirne ve Kırklareli'nde görme güçlüğü yaşayan vatandaşlara beyaz baston hediye edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen "1001 Hayır Hizmeti Projesi" kapsamında, görme güçlüğü yaşayan vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla beyaz baston dağıtıldı.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, yaptığı açıklamada, geçmişte kurulan ve günümüzde Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilen mazbut vakıfların hayır şartlarının yerine getirilmeye devam edildiğini belirtti.

Siirt'te 1903 yılında kurulan Hacı Hüseyin Vakfının "Amalara Hizmet Eden Vakıf" olarak adlandırıldığını aktaran Saraç, şunları kaydetti:

"Bu vakfa ait vakfiyede bulunan hayır şartı gereği, görme güçlüğü bulunan vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırabilmek adına beyaz bastonlar temin ettik. Bunları, fayda sağlayabileceğini değerlendirdiğimiz kıymetli vatandaşlarımıza hediye ettik.Vakıflar, bir kısmı akla bile gelmeyecek çok sayıda hayır işi düzenlemiş. Her canlının hayatına dokunmayı amaçlayan şartlar oluşturmuş. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 1001 Hayır Hizmeti Projesi ile bu hayır şartlarını mutlulukla yerine getiriyoruz. Geçmişin iyiliklerini bugün de sürdürüyoruz."

Kaynak: AA
KırklareliHediyeGüncelEdirneSiirtYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar
8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi Bakın nerede yaşıyormuş 8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi! Bakın nerede yaşıyormuş
Rakam inanılmaz Fenerbahçe ve Galatasaray’a para yağıyor Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray'a para yağıyor
Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor
Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı
Bütün köy yasta Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı Bütün köy yasta! Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
11:48
Beşiktaş nereden nereye Son 5 maçta sadece 1 galibiyet
Beşiktaş nereden nereye! Son 5 maçta sadece 1 galibiyet
11:43
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
10:57
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın gönderildiği cezaevi
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi
10:33
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
10:32
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
10:11
Bütün köy yasta Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
Bütün köy yasta! Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 12:16:37. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne ve Kırklareli'de görme güçlüğü yaşayanlara beyaz baston hediye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android