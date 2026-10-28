Edirne ve Kırklareli'deki denetimlerde 20 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'deki denetimlerde 20 düzensiz göçmen yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne ve Kırklareli'nde denetimlerde 14'ü Edirne'de, 6'sı Kırklareli'nde olmak üzere 20 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'dekiler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, Kırklareli'ndekiler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 14 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçlerinin yakaladığı 6 düzensiz göçmen Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA
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