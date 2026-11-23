Edirne ve Kırklareli'deki denetimlerde 27 düzensiz göçmen yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güvenlik güçlerinin Edirne ve Kırklareli'ndeki denetimlerinde 27 düzensiz göçmen yakalandı. İşlemleri sonrası Edirne'deki 20 kişi İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, Kırklareli'ndeki 7 kişi ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 20 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçlerinin yakaladığı 7 düzensiz göçmen, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA
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