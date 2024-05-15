Edirne ve Kırklareli'nde 122 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Edirne ve Kırklareli'nde 122 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli\'nde 122 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda girdikleri tespit edilen 122 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda 109 düzensiz göçmen yakalanırken, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de 13 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler işlemlerin ardından ilgili mercilere teslim edildi.

15.05.2024 12:22
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Kırklareli'nde jandarma ve polis ekiplerince 13 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezi ve Kofçaz ilçesinde kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 13 kaçak göçmen yakalandı.

İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne ve Kırklareli'nde 122 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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