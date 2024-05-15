Edirne ve Kırklareli\'nde 122 düzensiz göçmen yakalandı

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Kırklareli'nde jandarma ve polis ekiplerince 13 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezi ve Kofçaz ilçesinde kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 13 kaçak göçmen yakalandı.

İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - KIRKLARELİ