Edirne ve Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı, 11'i Edirne'de 7'si Kırklareli'nde
Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin düzenlediği denetimlerde yasa dışı yollardan yurda giren 18 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'deki operasyonda 11, Kırklareli'nde ise 7 kişi gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne'de İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne, Kırklareli'nde ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 11 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiklerini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri 7 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA
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