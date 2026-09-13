Edirne ve Kırklareli'nde denetimlerde 11 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de güvenlik güçlerinin kent genelindeki denetimlerinde yasa dışı yollardan yurda girdiği tespit edilen 7 yabancı uyruklu gözaltına alındı. Kırklareli'nde yakalanan 4 düzensiz göçmen ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 7 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiklerini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri 4 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA
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