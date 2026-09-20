Edirne ve Kırklareli'nde denetimlerde toplam 17 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Edirne ve Kırklareli'nde denetimlerde toplam 17 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne ve Kırklareli'nde denetimlerde 17 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de yasa dışı yollardan yurda girdiği tespit edilen 6 yabancı uyruklu İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi, Kırklareli'nde yakalanan 11 düzensiz göçmen Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 6 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, 11 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Edirne ve Kırklareli'nde denetimlerde toplam 17 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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