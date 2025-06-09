Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 17 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de il genelinde 11 düzensiz göçmeni yakaladı. İşlemi biten göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Edirne ve Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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