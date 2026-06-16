Edirne ve Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Edirne ve Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Yakalandı

16.06.2026 09:05
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Edirne'de 8, Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı, işlemleri yapılıyor.

Edirne ve Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 8 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, 10 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Kırklareli, Güvenlik, 3. Sayfa, Göçmen, Edirne, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne ve Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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