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Edirne ve Kırklareli'nde kar etkili oldu - Son Dakika
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Edirne ve Kırklareli'nde kar etkili oldu

Trakya'da sağanak yağışın ardından yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Dereköy Sınır Kapısı'na ulaşım güçlükle sağlanırken, karayolları ekipleri çalışma yapıyor. Edirne'nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı devam ediyor.

Edirne ve Kırklareli\'nde kar etkili oldu
16.12.2023 - 11:25,
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Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Trakya'da bir süredir etkisini sürdüren sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kırklareli'nin Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ilçesinin Mahyatepe ve Jandarma Kule mevkilerinde kar etkili oldu.

Kar nedeniyle Dereköy Sınır Kapısı'na ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, karın etkili olduğu bölgelerde çalışma yaptı.

Edirne'nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı başladı. Hamzabeyli köyündeki sağanak havanın soğumasıyla kar yağışına dönüştü.

Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü bölgede karın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Tekirdağ'da da kent merkezinde ve ilçelerde zaman zaman sağanak etkili oluyor.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte sağanağın gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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