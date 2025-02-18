Edirne ve Kırklareli'nde Kar Yağışı Neşesi: Çiftçilerin Yüzü Güldü - Son Dakika
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Edirne ve Kırklareli'nde Kar Yağışı Neşesi: Çiftçilerin Yüzü Güldü

Edirne ve Kırklareli\'nde Kar Yağışı Neşesi: Çiftçilerin Yüzü Güldü

Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, çiftçileri sevindirirken, kuraklıkla mücadeleye umut oldu. Meteoroloji'nin uyarıları doğrultusunda alınan önlemlerle ulaşımda olumsuzluğun önüne geçildi.

18.02.2025 14:50  Güncelleme: 15:01
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EDİRNE ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bulgaristan sınırındaki bölgeler beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kar yağışı' uyarısında bulunduğu bölgeler arasında yer alan Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Balkanlar üzerinden gelen kar, Edirne'nin Bulgaristan'a sınır köylerini beyaza bürüdü. Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı kesiminde de etkili olan kar yağışının ulaşımda olumsuzluğa neden olmaması için Karayolları ve Özel İdare ekipleri, kara yolu üzerinde tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Hava sıcaklığının 1 dereceye düştüğü bölgede, kar yağışının yer yer devam etmesi bekleniyor. Kar, Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde de etkili oldu. Bulgaristan'a sınır Kofçaz ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti.

KAR, ÇİFTÇİLERİ SEVİNDİRDİ

Edirne'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, kuraklıkla mücadele eden çiftçileri sevindirdi. Çiftçi Fahrettin Koza, Kar yağışı etkili oldu bölgemizde. Bu çiftçinin en fazla yağış beklediği dönem. Kar, çiftçi için bereket demek; en umutlu şeyi. Bizim bölgemizde çok fazla su kaynağı da yok, kurak bir bölge. Karın çok yağması bizim için çok önemli dedi. Erkan Tufan ise Bir kaç gün önce çiftçimiz üre gübrelerini atmıştı buğday için. Bu yağışın hemen ertesinden gelmesi çok iyi oldu. Kar, bereket demek. Bundan sonra hiç yağmasa bile en azından yer altı sularına ve ürünümüze faydalı olacaktır. Geçen sene kuraklıktan çok mağduriyet yaşadık. Dolayısıyla bu yağışın devamı gelirse, bizim için daha iyi olacaktır diye düşünüyorum diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Edirne ve Kırklareli'nde Kar Yağışı Neşesi: Çiftçilerin Yüzü Güldü - Son Dakika

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