Edirne ve Kırklareli'nde Kuvvetli Yağış - Son Dakika
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Edirne ve Kırklareli'nde Kuvvetli Yağış

Edirne ve Kırklareli\'nde Kuvvetli Yağış
07.06.2026 22:42
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Meteoroloji'nin uyarısı sonrası Edirne ve Kırklareli'nde sağanak yağış etkili oldu, su baskınları yaşandı.

Batuhan SEVER/EDİRNE, -METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün (MGM ) Edirne ve Kırklareli için yaptığı kuvvetli yağış uyarısının ardından iki kentte de sağanak etkili oldu.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bugün saat 17.00 ile 20.00 arasında Edirne ve Kırklareli'de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Uyarını ardından Edirne ve Kırklareli'de sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle Kırklareli'de bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı. Ahmetçe köyünde yağış nedeniyle bazı yollarda hasar meydana geldi.

Edirne'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı. Kentte yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Edirne ve Kırklareli'nde Kuvvetli Yağış - Son Dakika

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