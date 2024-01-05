Edirne ve Kırklareli\'ndeki KOBİ\'lere teknik destek verilecek

Edirne ve Kırklareli'ndeki "çevre dostu" KOBİ'lere yönelik açılan çağrının başvuru sürecinde teknik destek verilecek.

Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü Sınır Ötesi İşbirliği Daire Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan - Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında ilk kez için açılan "Çevre Dostu Sınır Ötesi İşbirliği" Proje teklif çağrısından yararlanmak isteyen Edirne ve Kırklareli'nde bulunan mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bilgilendirme günü ve ortaklık forumu gerçekleştirilecek.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde 23 Ocak tarihinde Edirne ve Kırklareli KOBİ'lerine yönelik düzenlenecek "Çevre dostu sınır ötesi işbirliği" çağrısına ilişkin bilgilendirme günü Avrupa Birliği Başkanlığı, KOSGEB ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri katılımı ile düzenlenecek.

Avrupa Birliği Başkanlığının dahil olduğu Sınır Ötesi İşbirliği Programları'na ilişkin verilecek bilgilendirmenin ardından Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı'nın 2021-2027 dönemi ve "Çevre Dostu Sınır Ötesi İşbirliği" teklif verme çağrısı kurallarının KOBİ'lere anlatılacak. Bilgilendirme gününde KOBİ'lerin proje önerilerini sunacağı programın Ortak Elektronik İzleme Sistemi'nin (JeMS) kullanım detayları da KOBİ'lerle paylaşılacak.

Ayrıca yine Edirne ve Kırklareli'ni kapsayan Akdeniz Programı'nın çağrı tanıtımının yanı sıra söz konusu çağrı ile sinerji sağlanabilecek diğer programlara ilişkin de bilgi verilecek.

Edirne ve Kırklareli'ndeki KOBİ'lerin Bulgaristan'daki proje ortakları ile üretim, konaklama ve yemek hizmetleri, ulaşım ve depolama, bilgilendirme ve iletişim alanlarında projeler geliştirerek çağrıya başvurmalarının beklenmesi sebebiyle de 24 Ocak tarihinde Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde "Ortaklık Forumu" gerçekleştirilecek. Ortaklık forumunda Türk ve Bulgar KOBİ'ler bir araya gelerek kendilerini tanıtacak, proje fikirlerini sunarak proje konularına dayalı ortaklıklar kurmak için yuvarlak masa toplantıları yapacak.