Edirne ve Tekirdağ'da 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 20 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malkara yolunda bir minibüsü durdurdu. Minibüste yakalanan 21 düzensiz göçmen işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
İnsan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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