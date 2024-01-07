 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne ve Tekirdağ'da Kuvvetli Rüzgar Çatıları Uçurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne ve Tekirdağ'da Kuvvetli Rüzgar Çatıları Uçurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Edirne'nin Keşan, İpsala ve Enez ilçeleri ile Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu. İpsala ve Keşan ilçelerinde bazı evlerin çatıları uçarken, ağaçlar devrildi ve araçlarda hasar oluştu. Enez ilçesinde sahil şeridindeki bazı barakalar devrildi. Malkara ilçesinde ise yıldırım düşmesi ve kuvvetli rüzgar nedeniyle evlerde ve ahırlarda hasar meydana geldi.

Edirne ve Tekirdağ\'da Kuvvetli Rüzgar Çatıları Uçurdu
07.01.2024 - 15:50,
Abone Ol
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Edirne'nin Keşan, İpsala ve Enez ilçeleri ile Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu.

İpsala ilçesi Sarıcaali ve Balabancık ile Keşan ilçesi Suluca köylerinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. Çatılardan düşen kiremitler nedeniyle bazı araçlarda hasar oluştu. Köylere gelen AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı. Enez ilçesinde de kuvvetli rüzgarda sahil şeridindeki bazı barakalar devrildi, bazıları kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde de sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. İlçeye bağlı Izgar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ali Gacal'a (55) ait eve yıldırım düştü. Gürültüye uyanan aile büyük korku yaşarken, evde hasar oluştu. Kuvvetli rüzgarda, çiftçi Mehmet Dura'nın (64) evinin yanındaki ahır da zarar gördü. Saman balyalarının bulunduğu ahırın 1 tonluk demir çatısı uçtu, ahırda hasar meydana geldi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Tekirdağ, Edirne, İpsala, Keşan, Hava Durumu, Doğal Afetler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne ve Tekirdağ'da Kuvvetli Rüzgar Çatıları Uçurdu - Son Dakika


17:02
AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk mesaj AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk mesaj
16:45
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a 'Hayırlı olsun' mesajı Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39
Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı
15:53
AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir? AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
15:52
Canlı anlatım! Mücadelede 5 gol var Canlı anlatım! Mücadelede 5 gol var
15:43
Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti
15:41
İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkan adaylarını 'Şemmame' türküsünün ezgileri eşliğinde açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkan adaylarını "Şemmame" türküsünün ezgileri eşliğinde açıkladı

Son Dakika
17:02 AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk mesaj
16:45 Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39 Yok artık Cengiz! İstanbulspor maçında hat-trick yaptı
15:53 AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
15:52 Canlı anlatım! Mücadelede 5 gol var
15:43 Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti
15:41 İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkan adaylarını "Şemmame" türküsünün ezgileri eşliğinde açıkladı
15:14 AK Parti'nin İstanbul adayı resmen Murat Kurum oldu
14:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, tüm salon eşlik etti! İşte AK Parti'nin seçim şarkısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 17:10:42. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne ve Tekirdağ'da Kuvvetli Rüzgar Çatıları Uçurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement