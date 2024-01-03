Edirne ve Tekirdağ'da sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser, siste gözden kayboldu.

Trafik ekipleri, kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sis nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı.

Özellikle şehir içindeki ana arterlerde trafik akışı durma noktasına geldi.

Görüş mesafesinin yer yer 30 metrenin altına düştüğü çevre yolunda hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte, sisin gün boyu devam edeceği belirtildi.