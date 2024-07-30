Edirne ve Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Edirne ve Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne ve Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplamda 18 şüpheli gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerde 6 kişiyi durdurarak üst araması yaptı. Zanlıların üzerinde 29 gram sentetik uyuşturucu, 34 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise Süleymanpaşa, Çerkezköy, Ergene ve Çorlu ilçelerinde düzenledikleri operasyonda 12 zanlıyı yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 140 gram sentetik uyuşturucu, 130 gram metanfetamin ve 103 sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

30.07.2024 09:25
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Edirne ve Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.

Zanlıların üst aramasında, 29 gram sentetik uyuşturucu, 34 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Süleymanpaşa, Çerkezköy, Ergene ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 12 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 140 gram sentetik uyuşturucu, 130 gram metanfetamin ve 103 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne ve Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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