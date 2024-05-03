Edirne ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Edirne ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

Edirne ve Tekirdağ\'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu. Şüphelilerin üst aramalarında 28 gram sentetik uyuşturucu, 16 gram eroin, 9 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Tekirdağ'da ise İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Çorlu ilçesindeki operasyonda 4 zanlı yakalandı ve şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 480 gram sentetik uyuşturucu, 6 kök Hint keneviri, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

03.05.2024 15:07
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Edirne ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında 28 gram sentetik uyuşturucu, 16 gram eroin, 9 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Çorlu ilçesindeki operasyonda 4 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 480 gram sentetik uyuşturucu, 6 kök Hint keneviri, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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