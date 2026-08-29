Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilen 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ve Mazeret Kurası kapsamında Edirne'ye 129 hekim kadrosu tahsis edildi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yaptığı açıklamada, kadroların 14'ünün uzman hekim, 115'inin pratisyen hekim olduğunu belirtti.

İba, yeni kadroların kamu hastaneleri, İl Ambulans Servisi ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları, il ve ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri ile Trakya Üniversitesinde sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı ulaşabilmesi amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirten İba, kadroların Edirne'ye hayırlı olmasını diledi.