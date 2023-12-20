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Mübadillerin Edirne'ye Katkısı: Kent Tarımı Arttı

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül İnginar Kemaloğlu, Edirne'ye iskan edilen mübadillerin kent tarımına büyük katkı sağladığını belirtti. Kemaloğlu, mübadillerin tarım alanlarını artırarak tarımsal üretimi ciddi şekilde artırdığını ifade etti.

Mübadillerin Edirne\'ye Katkısı: Kent Tarımı Arttı
20.12.2023 - 13:47,  Güncelleme: 13:48
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Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül İnginar Kemaloğlu, Edirne'ye iskan edilen mübadillerin kent tarımına büyük katkı sağladığını söyledi.

Kemaloğlu, Trakya Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezince Merkez Kütüphane Konferans Salonunda düzenlenen "Cumhuriyetin 100. Yılında Türk-Yunan Nüfus Mübadelesini Yeniden Düşünmek" panelinde "Sosyal ve ekonomik açıdan Edirne'ye iskan edilen mübadiller" başlıklı sunum yaptı.

Edirne'nin göçmenlerin iskanında önemli bir şehir olduğunu anlatan Kemaloğlu, bu süreçte Edirne'ye binlerce mübadilin gelerek yaşamaya başladığını ifade etti.

Kemaloğlu, kente gelen mübadil her aileye ev verildiğini, tarım yapabilmeleri için de ortalama kırkar dönüm arazi dağıtıldığını dile getirdi.

Mübadillerin kent tarımına önemli katkı sunduğunu aktaran Kemaloğlu, şunları kaydetti:

"Mübadele döneminde Türkiye'de aile başına işlenen toprak miktarı 25 dönüm. Türkiye ortalamasının 15 dönüm üzeri kadar bir dağıtım yapılıyor. Bu önemli bir rakam. Tarımsal üretim çok kısa sürede ciddi bir şekilde artmış. Edirne'ye iskan edilen tütüncü mübadillerle birlikte tütün ekim alanları 3 kat artmış. Susam ekim alanları 1528 bin dönümden 34 bin dönüme çıkmış. Tahıl ürünleri açısından baktığımızda 1914 yılında 297 bin dönümlük ekim alanı 1928 yılında 785 bin dönüme yükselmiş. Ciddi bir artış söz konusu."

Panelde İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Erdem de "Mübadelenin Batı Trakya'daki etkileri" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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