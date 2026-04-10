Uzunköprü OSB'de 2.500 Kişiye İstihdam Sağlanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uzunköprü Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulacak fabrikalarla yaklaşık 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanacağını söyledi. Kacır, AK Parti Edirne İl Başkanlığında yaptığı konuşmada kente yeni projeler kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Uzunköprü Atatürk OSB'nin altyapı projesinin temelini attıklarını dile getirdi.

OSB'de kurulacak tesislerle özellikle gençler ve kadınlar için yeni istihdam alanları oluşturulacağını anlatan Kacır, bölgede kurulacak fabrikalar tamamlandığında yaklaşık 2 bin 500 kişiye üretimde istihdam imkanı sağlanacağını ve Edirne'nin yatırım, üretim ve ihracat rotasında büyümesine katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kacır, AK Parti iktidarları döneminde Edirne'de üretimi artırmaya yönelik önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini belirterek, organize sanayi bölgelerinin toplam büyüklüğünün yaklaşık 1 milyon metrekareden 4,5 milyon metrekareye çıkarıldığını, OSB'ler bünyesinde 1255 kişiye doğrudan istihdam sağlandığını ve KOBİ'lere KOSGEB aracılığıyla bugünkü değerlerle 1,2 milyar lira destek verildiğini kaydetti.

Yatırım teşvikleri kapsamında Edirne'de toplam 60 milyar lira büyüklüğe sahip 351 projenin önünün açıldığını belirten Kacır, yeni teşvik sistemiyle yatırımların güçlü şekilde desteklendiğini, çalışanların SGK işveren payının yarısının OSB’lerde 2 yıl süreyle karşılandığını, ayrıca 30 milyon liraya kadar finansman desteği ve 9,25 puan kredi katkısı sağlandığını söyledi.

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında Edirne’de çeltik kabuğu ve sapından biochar üretimi ile tarım makineleri alanında projeler için 615 milyon liralık başvuru alındığını anlatan Kacır, bu yıl hayvancılık, akıllı tarım teknolojileri ve katma değerli üretim yatırımlarının destekleneceğini, projelere 301 milyon liraya kadar finansman desteği ve yüzde 50'ye varan vergi indirimi sağlandığını dile getirdi.

Kacır, Trakya Kalkınma Ajansı aracılığıyla Edirne'de 367 projeye toplam 716 milyon lira destek verildiğini, Trakya Üniversitesi bünyesinde kurulacak Milli Teknoloji Atölyesi ile gençlerin bilim ve teknoloji alanında destekleneceğini ve yaklaşık 30 milyon lira TÜBİTAK desteğiyle hayata geçirilecek atölyede gençlerin geniş bir alanda çalışma imkanı bulacağını vurguladı.

Türkiye'nin son yıllarda birçok alanda önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini dile getiren Kacır, AR-GE teşvikleriyle güçlü bir teknoloji ekosistemi kurduklarını, ulaştırma, sağlık ve eğitimde önemli altyapı yatırımlarını hayata geçirdiklerini ve küresel dalgalanmaların şiddetlendiği bir dönemde büyük bir kalkınma yolculuğunu sürdürdüklerini ifade etti.

AK Parti İl Başkanı Belgin İba da Edirne’de çeşitli programlara katılan Bakan Kacır'ı ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, AK Parti Teşkilatı olarak Edirne'nin her noktasında çalıştıklarını ve kentte tüm bakanlıkların hizmetlerinin hissedildiğini söyledi. Programda AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve diğer parti yetkilileri yer aldı. Bakan Kacır, daha sonra MHP Edirne İl Başkanlığına geçerek İl Başkanı Emre Tokluoğlu'nu ziyaret etti.