Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi yeniden inşa edilecek, projesi tamamlandı

Edirne'de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yeniden inşa edilmek üzere yıkılan Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesinin projesi tamamlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentin tarihi dokusu ve kimliğiyle uyumlu bir mimari anlayışla yeniden inşa edilecek lisenin projesi hazırlandı.

Öğrencilere daha modern, nitelikli ve donanımlı bir eğitim ortamı sunacak okulun yapım çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanmasının planlandığı belirtildi.