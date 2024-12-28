Edirneli Firma Güneş Enerjisiyle Elektrik Üretiyor

Güncel

Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren kozmetik firması, tüm elektriğini fabrikanın çatısına kurduğu güneş panellerinden karşılıyor.

Süloğlu ilçesindeki OSB'de uzun yıllardır faaliyet gösteren kozmetik üretim firması, enerji maliyetlerini düşürmek ve elektriğini yenilenebilir kaynaklardan elde etmek amacıyla 4 yıl önce fabrika çatısına güneş enerji sistemi kurdu.

Dünyanın birçok ülkesine kozmetik ürünü ihraç eden firma, yaklaşık 1 megavat elektrik üretimi sağlayan sistem sayesinde enerji maliyetini sıfıra indirdi.

Yaklaşık 4 bin panelin bulunduğu güneş enerji sistemi fabrikanın elektriğini karşılarken fazla elektrik ise Edirne OSB'ye satılıyor.

"Fabrikamızın tüm ihtiyacını karşılıyoruz"

Pereja Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şendoğan Susesi, AA muhabirine yeşil enerjiye çok önem verdiklerini söyledi.

Fabrikanın çatısını güneş panelleriyle donattıklarını anlatan Susesi, "Kurulum yaptığımız günden beri enerjimizi üretiyoruz. Fabrikamızın tüm ihtiyacını karşılıyoruz. Fabrikamızda ciddi bir enerji tüketimi var. Bu sistem bizim elektriğimizi karşıladığı gibi fazla elektriği de Edirne OSB'ye satıyoruz." dedi.

Susesi, güneş enerji sistemlerinin hem çevre hem de ekonomik olduğunu vurguladı.

"Her geçen gün elektrik üretimimizi arttırıyoruz"

Güneş enerjisine yatırımlarının süreceğini anlatan Susesi, şunları kaydetti:

"Mevcuttaki kurulumumuzla yaklaşık 1 megavatlık enerji üretimi gerçekleştiriyoruz. Ana tesisimizin yanındaki binalara da panel kurulumu yaptık, onlar da kısa süre sonra devreye girecek. Her geçen gün elektrik üretimimizi arttırıyoruz. Yenilebilir enerjiye çok önem veriyoruz. İnşaat halinde olan bir binamız var, orasının çatısını da güneş panelleriyle donatacağız. Fabrikamızın bütün çatılarını panellerle kaplayacağız."

Susesi, kendi elektriklerini üreterek maliyetlerini düşürdüklerini dile getirdi.

Elektriğin en önemli maliyet kalemlerinden biri olduğuna dikkati çeken Susesi, "Elektrik maliyetlerimiz güneş enerjisi yatırımı sayesinde düştü. İhracat yapan bir firma olduğumuz için rekabet gücümüz artıyor. İhracat potansiyelimizi ortaya koyma açısından elimiz güçlü oluyor." diye konuştu.