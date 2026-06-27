Ediz İçin Gökyüzüne Balonlar Bırakıldı - Son Dakika
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Ediz İçin Gökyüzüne Balonlar Bırakıldı

Ediz İçin Gökyüzüne Balonlar Bırakıldı
27.06.2026 15:36
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Lösemiyi yenip sağlığına kavuşan Ediz Asil Kilcioğlu için Zonguldak'ta balon bırakma etkinliği yapıldı.

ZONGULDAK'ta, lösemiyi yenip sağlığına kavuşan Ediz Asil Kilcioğlu (6) için düzenlenen etkinlikte gökyüzüne balonlar bırakıldı.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından düzenlenen Zonguldak Endüstri Mirası Festivali VadiFest 2026, Üzülmez Kültür Vadisi'nde başladı. 2 gün sürecek festivale Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Belediye Başkan Vekili Berran Aydan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Festivalde, 2 yaşındayken lösemi teşhisi konulan ve tedaviyle sağlığına kavuşan Ediz Asil Kilcioğlu için balon uçuruldu. Protokol üyeleri, çocuklar ve vatandaşlar, Ediz Asil'in sağlığına kavuşmasını kutlamak ve lösemi tedavisi gören çocuklara umut olmak amacıyla balonları gökyüzüne bıraktı.

Ediz Asil'in annesi Aslı Kilcioğlu, oğlunun zorlu tedavi sürecini başarıyla atlattığını belirterek, "8 ay süren hastane yatışımızın ardından haftalarca tedavilerimiz devam etti. Şu anda sadece aylık kontrollerimiz sürüyor. Sürecimiz güzel geçti. Bu süreçte maddi ve manevi destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün uçurduğumuz balonlar sadece Ediz için değil, bu mücadeleyi evladıyla birlikte veren tüm aileler için umut olsun. Herkese sağlık diliyorum" dedi.

Baba Musa Kilcioğlu da lösemi ve benzeri hastalıklarla mücadele eden tüm çocuklara acil şifalar dileyerek destek veren herkese teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Zonguldak, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ediz İçin Gökyüzüne Balonlar Bırakıldı - Son Dakika

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