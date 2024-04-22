Edremit Belediye Başkanı, 23 Nisan\'da koltuğunu öğrenciye devretti

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, koltuğunu Karagözoğlu İlkokulu öğrencisi Begüm Taşkıran'a devretti.

Çocuk başkan Taşkıran'ın koltuğa oturmasının ardından ilk talimatı Edremit'in en temiz ilçe yapılması yönünde oldu.

Belediye Başkanlığı koltuğunu devralan minik Başkan Taşkıran, "Biz çocuklar için çok önemli olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve biz çocuklara bayram armağan eden ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü minnet ve şükranla anıyoruz." dedi.

Taşkıran, kendilerinin makamında ağırlayarak onurlandıran Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'a da teşekkür etti.

Temizlik İşleri Müdürü İsmail Hakkı Akkoyun'a Edremit'in Türkiye'nin en temiz şehri olması için talimat veren Taşkıran, çevrenin kirletilmemesi ve çocuklara temiz bir dünya bırakılması temennisinde bulundu.

Ertaş, Atatürk'ün çocuklara armağanı bu özel günde görevini geleceğin ve aydınlık yarınların teminatı olan çocuklara bırakmanın heyecanını yaşadığını ifade etti.

Ertaş, "Koltuğumu, belediyeyi geleceğimiz olan siz çocuklara emanet etmekten mutluluk duydum. Bende Edremitliler adına sizlere ve tüm çocuklarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Karagözoğlu İlkokulu 1. Sınıf öğrencisi Begüm Taşkıran'ın belediye ziyaretinde okulun müdür yardımcısı Hatice Tokatlı ve sınıf öğretmeni Sonay Yılmazı eşlik etti.