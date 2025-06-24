Edremit Belediye Başkanı Ertaş: 'Kent yaşamını birlikte şekillendirmeyi amaçlıyoruz'

(BALIKESİR)- Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, canlı yayın konuğu olduğu televizyon programında konuştu. Ertaş, " Kent Lokantası'ndan üreticiye destek projelerine, altyapı yatırımlarından çevreci uygulamalara kadar pek çok alanda önemli adımlar attık. Belediyeciliği sadece hizmet sunmak değil, aynı zamanda kent yaşamını birlikte şekillendirmek olarak görüyoruz" dedi.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Ekol TV ekranlarında sabah kuşağında yayınlanan 'Selver Gözüaçık ile Günaydın' programında canlı yayın konuğu oldu. Gazeteci Selver Gözüaçık'ın sorularını yanıtlayan Başkan Ertaş, Edremit'in doğal, kültürel ve ekonomik potansiyelinin yanı sıra belediye olarak son 14 ayda hayata geçirdikleri projeleri anlattı.

Programda, Kuzey Ege'nin incisi olarak tanımladığı Edremit'in Kazdağları'ndan Körfez'e uzanan eşsiz doğasını ve kadim tarihini vurgulayan Başkan Ertaş, ilçenin sadece bir turizm destinasyonu değil, aynı zamanda güçlü bir tarım, kültür ve eğitim kenti olduğunu belirtti.

Göreve geldikleri günden bu yana geçen 14 aylık süreçte sosyal belediyecilik anlayışıyla birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Ertaş, özellikle halkçı, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı. Başkan Ertaş, "Kent Lokantası'ndan üreticiye destek projelerine, altyapı yatırımlarından çevreci uygulamalara kadar pek çok alanda önemli adımlar attık. Belediyeciliği sadece hizmet sunmak değil, aynı zamanda kent yaşamını birlikte şekillendirmek olarak görüyoruz" diye konuştu.

Programda ayrıca yaz sezonuna hazırlık çalışmaları, sahil düzenlemeleri ile kültürel etkinlikler hakkında da bilgi veren Ertaş, Edremitlilerin yaşam kalitesini artırmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.