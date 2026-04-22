Edremit Belediye Başkanı Ertaş, Koltuğunu İlkokul Öğrencisi Masal Su'ya Devretti

(BALIKESİR) - Edremit Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında "Küçük Bireyler, Büyük Fikirler" temalı Çocuk Meclisi'ni topladı. Toplantıya katılan Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, koltuğunu ilkokul öğrencisi Masal Su Yakar'a devretti.

Edremit Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Çocuk Meclisi toplantısı, ilçedeki farklı okullardan gelen 35 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantı öncesinde Ertaş, belediye başkanlığı koltuğunu Girne Koleji 4. sınıf öğrencisi Masal Su Yakar'a bıraktı. Çocuk başkan Masal Su Yakar, ilk talimatını vererek 23 Nisan etkinliklerinin eksiksiz şekilde gerçekleştirilmesini istedi.

Öneriler oylamaya sunularak kabul edildi

Ardından gerçekleştirilen Çocuk Meclisi toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılışın ardından Ertaş, meclis başkanlığı ve divan katipliği seçimleri için yerini çocuklara bıraktı. Kura çekimi sonucunda Üstek Koleji öğrencisi Artun Gülhan, Edremit Çocuk Meclisi Başkanı seçildi. Divan katipliği görevine ise Elif Naz Sönmez, Arin Roza Kaya, Masal Su Yakar, Poyraz Eymen Kale, Toprak İnce ve Ayaz İrican getirildi.

Toplantıyı yöneten Çocuk Meclisi Başkanı Artun Gülhan, gündem maddelerini görüşmeye açtı. Söz alan öğrenciler; çevre düzenlemeleri, oyun alanları, eğitim ve sosyal yaşamla ilgili talep ve önerilerini dile getirdi. Görüşülen öneriler oylamaya sunularak kabul edildi.

"Sizlerin bu ülkenin aydınlık yarınları olduğunun en güzel göstergesi"

Ertaş, 23 Nisan'ın taşıdığı anlam ve öneme dikkati çekerek, "23 Nisan sadece bir bayram değil, aynı zamanda milletimizin kendi geleceğini belirleme iradesinin en güçlü simgesidir. Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesi, sizlerin bu ülkenin aydınlık yarınları olduğunun en güzel göstergesidir. Sizler bizim en kıymetli hazinemizsiniz. Gözlerinizdeki umut, yüzlerinizdeki gülümseme bizim en büyük gücümüzdür. Sizlerin sağlıklı, mutlu ve güvenli bir ortamda büyümesi, iyi bir eğitim alması ve hayallerinizi özgürce gerçekleştirebilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

Ertaş, tüm çocukların ve milletin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.