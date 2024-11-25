Edremit Belediye Başkanı Ertaş, Öğretmenler Günü Dolayısıyla Okulları Ziyaret Etti - Son Dakika
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Edremit Belediye Başkanı Ertaş, Öğretmenler Günü Dolayısıyla Okulları Ziyaret Etti

Edremit Belediye Başkanı Ertaş, Öğretmenler Günü Dolayısıyla Okulları Ziyaret Etti

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki okulları ziyaret ederek öğretmenlerin gününü kutladı. Başkan Ertaş, ziyaretlerde öğretmenlere pasta ikramında bulundu.

25.11.2024 18:09  Güncelleme: 18:32
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(BALIKESİR)- Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki okulları ziyaret ederek öğretmenlerin gününü kutladı. Başkan Ertaş, "ğretmenler, toplumumuzun aydınlık yarınlarını inşa eden en önemli rehberlerdir. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, öğretmenlerimize her zaman destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Öğretmenler Günü nedeniyle ziyaret programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer'i makamında ziyaret ederek başlayan Edremit Belediye Başkan Mejmet Ertaş, ardından Edremit Meslek Yüksekokulu, Karagözoğlu İlkokulu, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi, Hamiyyet-Ferudun Sözen Özel Eğitim Uygulama Okulu, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Sarıkız Anaokulu'na giderek öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenlerin eğitime katkılarını takdir eden Başkan Ertaş, "Sizler, geleceğimizin mimarlarısınız. Bugün sizlerle olmak, emekleriniz için bir kez daha teşekkür etmek bizim için çok değerli" dedi.

Program kapsamında Belediye Başkan Yardımcıları Cavit Cebeci, Coşkun Taşkın ve Metin Tunçer, belediye meclis üyeleri ile daire müdürleri de ilçedeki diğer okulları ziyaret ederek Başkan Ertaş'ın selamlarını iletti. Öğretmenlerin gününü kutlayan belediye yetkilileri, okullara özel hediyeler de takdim etti.

Edremit Belediyesi, Öğretmenler Günü dolayısıyla toplam 80 okulda ziyaret gerçekleştirerek ilçedeki tüm eğitimcilerin bu özel gününü kutladı. Başkan Ertaş, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, "Öğretmenler, toplumumuzun aydınlık yarınlarını inşa eden en önemli rehberlerdir. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, öğretmenlerimize her zaman destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Edremit Belediye Başkanı Ertaş, Öğretmenler Günü Dolayısıyla Okulları Ziyaret Etti - Son Dakika

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