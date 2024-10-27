Cumhuriyet\'in 101. Yılı Edremit\'te Kutlanacak

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(BALIKESİR)- Edremit Belediyesi, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yılını etkinliklerle kutlayacak. Bu kapsamda fener alayı ve Volkan Konak konseri düzenlenecek. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "101. yılda, Cumhuriyetimizin ideallerine olan bağlılığımızı, hep birlikte coşkuyla göstereceğiz. Tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı gecede bir araya gelmeye davet ediyorum" dedi.

Edremit Belediyesi, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yılını kutlamaya hazırlanıyor. 28 Ekim Pazartesi günü düzenlenecek etkinliklerle Cumhuriyet Bayramı,ilçe sakinlerini bir araya getirecek. Etkinlikler, Volkan Konak konseriyle taçlanacak.

Kutlamalar, 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de fener alayı ile başlayack. Gümrük Meydanı'nda toplanacak kalabalık, Cumhuriyet coşkusunu sokaklara taşıyacak. Fener alayı, marşlar eşliğinde Şehit Hamdibey Meydanı'na doğru hareket edecek. Saat 21.00'de ise Şehit Hamdibey Meydanı'nda Volkan Konak konseri düzenlenecek.

Edremit Belediyesi, etkinlik için hazırlıklarını tamamladı. Ayrıca, etkinliklere katılacak vatandaşlar için belirli noktalarda ücretsiz servis hizmetleri de sunulacak.

Etkinlikler öncesinde açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Cumhuriyetimiz, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığı en büyük eseridir. Bu mirası yaşatmak, onun değerlerine sahip çıkmak en büyük sorumluluğumuzdur. 101. yılda, Cumhuriyetimizin ideallerine olan bağlılığımızı, hep birlikte coşkuyla göstereceğiz. Tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı gecede bir araya gelmeye davet ediyorum" dedi.

Başkan Ertaş, ayrıca Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye'nin daha demokratik, özgür ve adil bir geleceğe taşınması için atılacak her adımın kıymetli olduğunu vurguladı.