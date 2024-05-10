Edremit Belediyesi Hayvanseverlere Ücretsiz Mama Dağıtımı Yaptı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediye tarafından hayvanseverlere 5 ton ücretsiz mama dağıtımı yapıldı.

Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı veterinerlik birimi tarafından gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Akçay Ek Hizmet Binası'nda ücretsiz mama dağıtımı gerçekleştirildi.

Beşer kilogramlık poşetler halinde kedi ve köpek mamasının dağıtıldığı etkinliğe, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Hayvan sahipleri ve hayvanseverler, belediyenin mama desteğinden dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

Sahipli veya sahipsiz hayvanlar konusunda duyarlı olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, bu uygulamanın ayda bir gün olmak üzere periyodik olarak devam edeceğini anlattı.