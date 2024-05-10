Edremit Belediyesi Hayvanseverlere Ücretsiz Mama Dağıtımı Yaptı - Son Dakika
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Edremit Belediyesi Hayvanseverlere Ücretsiz Mama Dağıtımı Yaptı

Edremit Belediyesi Hayvanseverlere Ücretsiz Mama Dağıtımı Yaptı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı veterinerlik birimi tarafından düzenlenen etkinlikte, hayvanseverlere 5 ton ücretsiz mama dağıtıldı. Akçay Ek Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen etkinlikte kedi ve köpek maması beşer kilogramlık poşetler halinde dağıtıldı. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, hayvan sahipleri ve hayvanseverler belediyenin bu destekten memnuniyetlerini dile getirdi. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, bu uygulamanın periyodik olarak devam edeceğini belirtti.

10.05.2024 15:11
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediye tarafından hayvanseverlere 5 ton ücretsiz mama dağıtımı yapıldı.

Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı veterinerlik birimi tarafından gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Akçay Ek Hizmet Binası'nda ücretsiz mama dağıtımı gerçekleştirildi.

Beşer kilogramlık poşetler halinde kedi ve köpek mamasının dağıtıldığı etkinliğe, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Hayvan sahipleri ve hayvanseverler, belediyenin mama desteğinden dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

Sahipli veya sahipsiz hayvanlar konusunda duyarlı olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, bu uygulamanın ayda bir gün olmak üzere periyodik olarak devam edeceğini anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edremit Belediyesi Hayvanseverlere Ücretsiz Mama Dağıtımı Yaptı - Son Dakika

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