Edremit Belediyesi'nden İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Alışveriş Kartı Desteği

(BALIKESİR)- Edremit Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında hazırlanan alışveriş kartlarını, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması için muhtarlara teslim ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Edremit Belediyesi, yardımların doğru kişilere ulaşması amacıyla süreci muhtarlarla koordineli şekilde yürütüyor. Muhtarlar, kendi mahallelerindeki ihtiyaç sahiplerini belirleyerek belediye tarafından sağlanan alışveriş kartlarını vatandaşlara doğrudan ulaştırıyor. Dağıtılan kartlar ile vatandaşlar, anlaşmalı marketlerden temel gıda ve temizlik ürünlerini kendi ihtiyaçları doğrultusunda seçebiliyor. Böylece hem yardımların gizliliği korunuyor hem de vatandaşlara ihtiyaçlarını özgürce karşılama imkanı sunuluyor.

Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Ramazan ayı paylaşmanın, birlik ve beraberliğin ayıdır. Sosyal belediyecilik ilkemiz gereği, ilçemizdeki hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Muhtarlarımızın da desteğiyle emanetleri asıl sahiplerine ulaştırıyoruz" diye konuştu.