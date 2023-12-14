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Edremit Belediyesi, Personel AŞ'nin yeni binasını açtı - Son Dakika
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Edremit Belediyesi, Personel AŞ'nin yeni binasını açtı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediye tarafından Personel AŞ'nin kullanımına sunulan ve iki meslek odasına da yer verilen yeni hizmet binasının açılışı yapıldı. Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, binanın personellere eğitimden sağlığa birçok alanda hizmet vereceğini belirtti.

Edremit Belediyesi, Personel AŞ\'nin yeni binasını açtı
14.12.2023 - 13:33,  Güncelleme: 13:34
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediye tarafından Personel AŞ'nin kullanımına sunulan ve iki meslek odasına da yer verilen binanın açılışı yapıldı.

Edremit Belediyesince 5 katlı inşa edilen hizmet binasında yönetim odası, toplantı salonu, belediye tabibi muayenehanesi ve personel odaları ile Edremit Bahçıvanlar Odası ve Edremit Ayakkabıcılar Odası bulunuyor.

Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, açılışta yaptığı konuşmada, 850 personeli istihdam ettikleri Edremit Personel AŞ'nin yönetim binasını hizmete açtıklarını belirterek, "Burada bütün personelimize eğitimden sağlığa birçok alanda hizmet verecek, nitelikli ve sağlıklı personel ile kaliteli hizmet anlayışıyla binamızın Edremit'imize ve personelimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Törene, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Balıkesir-Çanakkale Bölge Temsil Kurulu Başkanı Fatih Ergün ile meslek odaları ve siyasi partilerin ilçe başkanları katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Edremit Belediyesi, Personel AŞ'nin yeni binasını açtı - Son Dakika
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