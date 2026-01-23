Edremit Belediyesi Ekiplerinden Sağanak Yağışla Beraber Gece Mesaisi

(BALIKESİR)- Edremit Belediyesi, ilçe genelinde etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından olası sel ve su baskınlarını önlemek amacıyla gece boyu süren bir çalışma yürüttü.

Edremit Belediyesi, kent genelinde etkisini artıran sağanak yağışa karşı vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm birimleriyle teyakkuza geçti. Belediye ekipleri; tıkanan menfezlerde, su kanallarında ve dere yataklarında kontrol çalışmalarını gece boyunca kesintisiz sürdürdü.

Yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan ekipler, riskli bölgelerde gezerek su birikintilerine ve tıkanıklıklara müdahale ediyor. Özellikle dere yataklarının akışını engelleyen unsurlar temizlenirken, suyun tahliyesi için kanal açma çalışmaları devam ediyor.

"Tüm imkanlarımızla teyakkuz halindeyiz"

Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, tüm birimlerin koordineli bir şekilde sahada olduğu vurgulanarak, "İlçemizde etkili olan yağışlar nedeniyle oluşabilecek her türlü olumsuzluğa karşı ekiplerimizle sahadayız. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak, huzurunu sağlamak adına çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Tüm imkanlarımızla teyakkuz halindeyiz" ifadeleri kullanıldı.

Edremit Belediyesi, vatandaşların karşılaştığı sorunları hızlıca çözüme kavuşturmak adına çağrı merkezinin aktif olduğunu duyurdu. Yağış nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşların 444 85 10 numaralı hat üzerinden taleplerini iletebilecekleri, gelen ihbarların anlık olarak saha ekiplerine bildirilerek en kısa sürede müdahale edildiği belirtildi.