Edremit Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni Yeniden Hizmete Açıyor

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(BALIKESİR) - Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Çıkrıkçı Mahallesi'ndeki Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni yeniden hizmete açmak için harekete geçti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen çalışmalar kapsamında merkezin iki ay içerisinde hizmete açılması planlanıyor.

Başkan Ertaş, can dostların yaşam haklarını savunan ve yaşam koşullarını iyileştiren bir belediyecilik anlayışıyla Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni yeniden faaliyete geçiriyor. Uzun zamandır atıl durumda olan Çıkrıkçı Mahallesi'ndeki merkezde, Balıkesir Büyükşehir'in desteğiyle bakım onarım ve düzenleme çalışmaları başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ertaş, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda patili dostlarımızın bakım, tedavi, kısırlaştırma ve rehabilitasyon çalışmalarını gerçekleştireceğimiz; teknolojik donanımı, tam teşekküllü ameliyathanesi ile modern bir yapıda inşa ettiğimiz Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'mizde çalışmalarımıza hız verdik" dedi.