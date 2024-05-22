Edremit Belediyesi, uçkunla mücadelede drone kullanıyor

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(BALIKESİR) - Edremit Belediyesi, kent genelinde uçkunla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen ortak çalışmada, sazlık alanlar drone ile ilaçlanıyor.

Edremit'te özellikle uçkunların üreme alanları olan su birikintileri, rögarlar, dereler, sazlık alanlar ve çöp konteynerlerinde düzenli olarak gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarının yanı sıra iç kısımlarda kalan ve ulaşılması zor sazlık alanlar da hedef alınıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen ortak çalışmada sazlık alanlar drone yardımıyla ilaçlanıyor.