Edremit Belediye Başkanı Ertaş: "En Kısa Sürede İlçemize Yeni Sağlık Merkezleri ile Sosyal ve Kültürel Tesisler Kazandırıyoruz"

(BALIKESİR) - Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Edremit'te hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla çok önemli yatırımlar hayata geçiyor. Belediyemizin tahsisleri, Valiliğimizin ve sağlık müdürlüklerimizin destekleriyle kısa süre içinde ilçemize yeni sağlık merkezleri ile sosyal ve kültürel tesisler kazandırıyoruz" dedi.

Edremit Belediyesi, kamu kurumları ve hayırseverlerle kurduğu iş birlikleri kapsamında ilçede sağlık ve kültür alanındaki yatırımlarını sürdürüyor. Ertaş'ın öncülüğünde yürütülen çalışmalar doğrultusunda İbrahimce, Kadıköy, Avcılar, Altınkum, Güre, Tuzcumurat ve Camivasat mahallelerinde yeni projeler hayata geçirilecek.

Güre, Tuzcumurat ve Camivasat'a yeni ASM'ler

Edremit Belediyesi'nin destekleriyle üç yeni Aile Sağlığı Merkezi daha ilçeye kazandırılacak. Bu kapsamda bağış protokolleri, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Ertaş, Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Miraç Çavdar ile hayırsever Ulviye Mumcuoğlu Akpınar ve Mehmet Ali Doğan arasında imzalandı. Protokoller kapsamında Güre Mahallesi'ne "Edremit Yalçın Doğan Aile Sağlığı Merkezi", Tuzcumurat Mahallesi'ne "Edremit Ayşe Akpınar Aile Sağlığı Merkezi", Camivasat Mahallesi'ne ise "Edremit Muzaffer Akpınar Vakfı Aile Sağlığı Merkezi" yapılacak.

"Belediye–hayırsever dayanışması olarak görüyoruz"

Ertaş, çalışmalara ilişkin, "Edremit'te hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla çok önemli yatırımlar hayata geçiyor. Belediyemizin tahsisleri, Valiliğimizin ve sağlık müdürlüklerimizin destekleriyle kısa süre içinde ilçemize yeni sağlık merkezleri ile sosyal ve kültürel tesisler kazandırıyoruz. Bu iş birliğini sadece kamu–özel ortaklığı olarak değil, belediye–hayırsever dayanışması olarak görüyoruz. Çünkü burada asıl olan ortak iyilik anlayışıdır. Emeği geçen tüm kurumlarımıza ve hayırsever komşularımıza teşekkür ediyorum. Edremit'imize hayırlı olsun" diye konuştu.

İbrahimce'ye Taziye ve Kültür Evi

Belediyenin tahsis ettiği alanda hayırsever iş insanı Ayhan Bülbül tarafından inşa edilen Abdülcebbar Bülbül Taziye ve Kültür Evi'nin tamamlanarak hizmete hazır hale getirildiği belirtildi. Tesisin çevre düzenlemesinin belediye tarafından yapıldığı ve mahalle halkının taziye, hayır yemeği, toplantı ve kültürel etkinliklerinde kullanılacağı kaydedildi.

Kadıköy'e yeni ASM

Hayırsever Ayşe ve Osman Keklik tarafından yaptırılacak Aile Sağlığı Merkezi için bağış protokolü de Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve Ertaş'ın katılımıyla imzalandı. Merkez, Kadıköy ve çevre mahallelere sağlık hizmeti sunacak.

Avcılar'da Anbarlıoğlu ASM

Avcılar Mahallesi'nde hayırsever Anbarlıoğlu Ailesi tarafından yaptırılan Hacı Mehmet Sıtkı-Ayşe Nermin Anbarlıoğlu Aile Sağlığı Merkezi'nin inşaatının sürdüğü, belediyenin arsa tahsisiyle projeye destek verdiği bildirildi. Merkezin hizmete açılmasıyla mahalle halkına iki doktorun hizmet vereceği kaydedildi.

Altınkum'da 4 doktor kapasiteli merkez

Altınkum Mahallesi'nde hayırsever Filiz-Ergül İrkilmez çifti tarafından yaptırılan sağlık merkezinin 273 metrekare kapalı alana sahip olacağı ve aynı anda dört doktorun hizmet verebileceği kapasitede planlandığı belirtildi. Belediyenin yer tahsisi ve imar desteğiyle çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Edremit Belediyesi, yatırımların tamamlanmasıyla mahalle bazlı sağlık hizmetlerine erişimin güçleneceğini ve vatandaşların modern, donanımlı merkezlerde hizmet alacağını bildirdi.