Edremit Tayyaresi'nin Prototipi Tanıtıldı - Son Dakika
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Edremit Tayyaresi'nin Prototipi Tanıtıldı

Edremit Tayyaresi\'nin Prototipi Tanıtıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 1914 yılında vatandaşlar tarafından satın alınarak Kudüs'e bayrak gösterimi için giden "Edremit Tayyaresi"nin Yeni Dünya Vakfı İlçe Temsilciliği ve Balıkesir Üniversitesi iş birliğiyle aslına uygun yapılan prototipi için Cumhuriyet Meydanı'nda tanıtım töreni düzenlendi. Törende, Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine plaketleri verildi ve konuşmalar yapıldı. Prototip, yeni Hükümet Konağı'nın bahçesinde sergilenecek.

08.02.2024 09:43
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde 1914 yılında vatandaşlar tarafından satın alınarak Kudüs'e bayrak gösterimi için giden "Edremit Tayyaresi"nin Yeni Dünya Vakfı İlçe Temsilciliği ve Balıkesir Üniversitesi iş birliğiyle aslına uygun yapılan prototipi için Cumhuriyet Meydanı'nda tanıtım töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden törende, yaptıkları insansız hava aracı projesi ile TEKNOFEST'te ikinci olan Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine de plaketleri verildi.

Törende konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, "Balıkesir" dendiğinde milli mücadele ve Kuvayımilliye şehrinin akla geldiğini vurguladı.

Balıkesir halkının 110 yıl önce mücadele ruhunu ortaya koyduğunu anlatan Ustaoğlu, "Gördüğünüz gibi bugün burada prototipi yapılan bugünkü Edremit uçağı bizim Kudüs halkının çağrısı üzerine o dönem zor koşullarda Edremit halkının katkılarıyla alınıp Kudüs'e gidiyor. Orada Osmanlı'nın bayrağını dalgalandırıyor. Yetmiyor oradan Kahire'ye, daha sonra İskenderiye'ye geçiyor. Gerçekten bunlar hepimizi duygulandıran şeyler." dedi.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ise sadece bir ülke ve insan topluluğuna sahip olmak değil ortak idealleri olan, gelecek hayalini birlikte kuran ve aynı zamanda bir hafızası olan toplumların ancak millet oluşturabileceğini dile getirdi.

Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu da bundan yıllar önce "bayrak gösterme" adına Edremit halkının özverisiyle yapılan tayyarenin, bugünkü şartlarda Filistin'e gidip bayrak gösterebilmek için ne büyük gayret sarf ettiğini gördüklerinin altını çizdi.

Balıkesir Üniversitesi Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seyhun Durmuş ise Edremit Tayyaresi'nin köklerinden beslenen, gökleri hedefleyen bir nesil tasavvuruyla projelendirildiği bilgisini verdi.

Vakfın Edremit Şube Başkanı Tahsin İzci de Edremit Tayyaresi hakkında çeşitli bilgiler verdi.

Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu'nun rehberlik ve denetiminde bire bir ölçülerde gövdesi metalik, kanat ve kuyruk kısmı ise kompozit malzemeden aslına uygun olarak yeniden inşa edilen Edremit Tayyaresi, yeni Hükümet Konağı'nın bahçesinde konuşlandırılacak.

Kaynak: AA

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