Edremit Tayyaresi\'nin Prototipi Tanıtıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 1914 yılında vatandaşlar tarafından satın alınarak Kudüs'e bayrak gösterimi için giden "Edremit Tayyaresi"nin Yeni Dünya Vakfı İlçe Temsilciliği ve Balıkesir Üniversitesi iş birliğiyle aslına uygun yapılan prototipi için Cumhuriyet Meydanı'nda tanıtım töreni düzenlendi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden törende, yaptıkları insansız hava aracı projesi ile TEKNOFEST'te ikinci olan Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine de plaketleri verildi.
Törende konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, "Balıkesir" dendiğinde milli mücadele ve Kuvayımilliye şehrinin akla geldiğini vurguladı.
Balıkesir halkının 110 yıl önce mücadele ruhunu ortaya koyduğunu anlatan Ustaoğlu, "Gördüğünüz gibi bugün burada prototipi yapılan bugünkü Edremit uçağı bizim Kudüs halkının çağrısı üzerine o dönem zor koşullarda Edremit halkının katkılarıyla alınıp Kudüs'e gidiyor. Orada Osmanlı'nın bayrağını dalgalandırıyor. Yetmiyor oradan Kahire'ye, daha sonra İskenderiye'ye geçiyor. Gerçekten bunlar hepimizi duygulandıran şeyler." dedi.
Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ise sadece bir ülke ve insan topluluğuna sahip olmak değil ortak idealleri olan, gelecek hayalini birlikte kuran ve aynı zamanda bir hafızası olan toplumların ancak millet oluşturabileceğini dile getirdi.
Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu da bundan yıllar önce "bayrak gösterme" adına Edremit halkının özverisiyle yapılan tayyarenin, bugünkü şartlarda Filistin'e gidip bayrak gösterebilmek için ne büyük gayret sarf ettiğini gördüklerinin altını çizdi.
Balıkesir Üniversitesi Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seyhun Durmuş ise Edremit Tayyaresi'nin köklerinden beslenen, gökleri hedefleyen bir nesil tasavvuruyla projelendirildiği bilgisini verdi.
Vakfın Edremit Şube Başkanı Tahsin İzci de Edremit Tayyaresi hakkında çeşitli bilgiler verdi.
Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu'nun rehberlik ve denetiminde bire bir ölçülerde gövdesi metalik, kanat ve kuyruk kısmı ise kompozit malzemeden aslına uygun olarak yeniden inşa edilen Edremit Tayyaresi, yeni Hükümet Konağı'nın bahçesinde konuşlandırılacak.
Pakistan'da eski Başbakan Navaz Şerif'in PML-N partisi ile tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi destekli bağımsız milletvekilleri arasında rekabetin yaşandığı seçimde oy sayımı 17.00'da bitti. Ancak seçim sonuçları saatler geçmesine rağmen hala açıklanmadı. PTI politikacıları oy sayımının durdurulduğunu ve birçok yerde sonuçların değiştirildiğini iddia etti. Pakistan Seçim Komisyonu Başkanı, sonuçların "en kısa sürede" açıklanacağını belitti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, AK Parti ile ittifakı reddedip İstanbul, Ankara ve İzmir'de ayrı aday çıkarmalarının arkasında yatan nedeni katıldığı canlı yayında açıkladı. Aydal, ''AK Parti'den iki büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu.'' dedi.
Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
Hamas'ın her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddedip orduya Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı emri veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ABD'den kötü haber geldi. İsrail'in Refah'a planladığı askeri operasyona destek vermeyeceklerini belirten ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, "Plansız ve çok az düşünülmüş bir şekilde böyle bir operasyon düzenlemek felaket olur" dedi.
Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
Son Dakika › Güncel › Edremit Tayyaresi'nin Prototipi Tanıtıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?