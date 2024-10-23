Edremit'te 11 Düzensiz Göçmen ve İki Kaçakçı Yakalandı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 11 düzensiz göçmenle onların kaçmalarına yardım ettiği belirlenen 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, şüpheli gördükleri iki araca yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Araçlarda bulunan 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile bu kişilerin kaçmalarına yardım eden S.T. (57) ve Ç.N. (54) gözaltına alındı.

Göçmenlerin içinde bulunduğu iki araca ise el konuldu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.