Edremit'te 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

23.04.2026 14:20  Güncelleme: 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edremit’te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkulu etkinliklerle kutlandı. Şehit Hamdibey Meydanı'nda başlayan program, spor salonunda gerçekleştirilen renkli etkinliklerle devam etti.

(BALIKESİR) - Edremit'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkulu etkinliklerle kutlandı. Şehit Hamdibey Meydanı'nda başlayan program, spor salonunda gerçekleştirilen renkli etkinliklerle devam etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Edremit'te de coşkuyla kutlandı. Kutlamalara Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Garnizon Komutanı Vekili Albay Mehmet Kurt, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Esmen, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Edremit'e bayram kutlamalarının ilk adresi, Şehit Hamdibey Meydanı oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Esmen tarafından öğretmen ve öğrenciler eşliğinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Program, Edremit Spor Salonu'nda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Esmen, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri, protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Törenlerde öğrenciler tarafından okunan şiirler, sergilenen gösteriler ve halk oyunları büyük beğeni topladı.

"Yüreklerindeki Atatürk sevgisi daim olsun"

Belediye Başkanı Mehmet Ertaş da yayımladığı mesajda tüm çocukların ve vatandaşların bayramını kutladı. Ertaş mesajında, "23 Nisan, milletimizin bağımsızlık ve egemenliğini tüm dünyaya ilan ettiği; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği eşsiz bir bayramdır. Ulusal egemenliğimizin simgesi olan bu anlamlı günde, yarınlarımızın teminatı çocuklarımızın gözlerindeki umut ve yüreklerindeki Atatürk sevgisi daim olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 15:17:37. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.