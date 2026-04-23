Edremit'te 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

(BALIKESİR) - Edremit'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkulu etkinliklerle kutlandı. Şehit Hamdibey Meydanı'nda başlayan program, spor salonunda gerçekleştirilen renkli etkinliklerle devam etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Edremit'te de coşkuyla kutlandı. Kutlamalara Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Garnizon Komutanı Vekili Albay Mehmet Kurt, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Esmen, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Edremit'e bayram kutlamalarının ilk adresi, Şehit Hamdibey Meydanı oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Esmen tarafından öğretmen ve öğrenciler eşliğinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Program, Edremit Spor Salonu'nda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Esmen, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri, protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Törenlerde öğrenciler tarafından okunan şiirler, sergilenen gösteriler ve halk oyunları büyük beğeni topladı.

"Yüreklerindeki Atatürk sevgisi daim olsun"

Belediye Başkanı Mehmet Ertaş da yayımladığı mesajda tüm çocukların ve vatandaşların bayramını kutladı. Ertaş mesajında, "23 Nisan, milletimizin bağımsızlık ve egemenliğini tüm dünyaya ilan ettiği; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği eşsiz bir bayramdır. Ulusal egemenliğimizin simgesi olan bu anlamlı günde, yarınlarımızın teminatı çocuklarımızın gözlerindeki umut ve yüreklerindeki Atatürk sevgisi daim olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.