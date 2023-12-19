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Edremit'te ambulans içinde 9 kilo skunk ele geçirildi - Son Dakika
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Edremit'te ambulans içinde 9 kilo skunk ele geçirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde durdurulan ambulansta yapılan aramada, narkotik köpeği 'Dangal' ile birlikte 9 kilo 14 gram skunk ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edremit\'te ambulans içinde 9 kilo skunk ele geçirildi
19.12.2023 - 17:40,  Güncelleme: 17:42
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BALIKESİR'in Edremit ilçesinde durdurulan ambulansta narkotik köpeği 'Dangal' ile yapılan aramada, 9 kilo 14 gram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ambulansla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda başlatılan operasyonda, tepe lambası açık olan seyir halindeki 34 RE 1140 plakalı özel firmaya bağlı hizmet verdiği belirlenen ambulans, Balıkesir Değirmenboğazı mevkisinde durduruldu. Narkotik köpeği 'Dangal' ile ambulansta yapılan aramada, gizli bölmelere yerleştirilmiş 9 kilo 14 gram skunk, ruhsatsız tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi. Ambulans sahibi ve sürücüsü olduğu belirtilen Okan A. ile acil tıp teknisyenleri Aptullah Y. (26) ve Cankan E. (33), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA
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