Edremit\'te Asayiş Uygulaması: 4 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.

İlçe genelinde İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde eş zamanlı olarak asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.

Uygulamaya 26 ekip, 2 tim çevik kuvvet ve 75 bekçinin de aralarında bulunduğu toplam 231 personel katıldı. Trafiğin yoğun olduğu noktalarda ise trafik ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Yapılan uygulamalar neticesinde 1433 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı ve çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda ruhsatsız tüfek, 17 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Trafik uygulamalarında ise ihlal gerçekleştirdiği tespit edilen 28 araç sürücüsüne toplam 209 bin 194 lira idari para cezası uygulandı, 3 araç ise trafikten men edildi.