Edremit\'te çıkan yangında 1 hektarlık alan zarar gördü

Güncel

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ormanlık bölgede çıkan yangında 1 hektar alan zarar gördü.

Kazdağları'nın eteklerindeki kırsal Narlı Mahallesi'nin üst bölümündeki ağaçlık alana yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Ulaşımın zor olduğu kayalık ve uçurum kenarındaki bölgeye 3 arazöz ve kepçelerle açılan yollarla ulaşıldı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 30 yangın işçisi ile 30 gönüllünün 700 metre hortum çekerek müdahale ettiği alevler söndürüldü.

Havadan da müdahale edilen yangının ardından soğutma çalışması yapıldı.

Yangında, 1 hektarlık alanda zarar oluştu.