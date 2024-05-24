Edremit'te çıkan yangında 1 hektarlık alan zarar gördü - Son Dakika
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Edremit'te çıkan yangında 1 hektarlık alan zarar gördü

Edremit\'te çıkan yangında 1 hektarlık alan zarar gördü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nın eteklerindeki ormanlık alanda çıkan yangında 1 hektarlık alan zarar gördü. Yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangına 30 yangın işçisi ve 30 gönüllü müdahale etti. Yangın, arazözler ve kepçelerle açılan yollarla ulaşılabilen zorlu bir bölgede söndürüldü. Havadan da müdahale edilen yangının ardından soğutma çalışmaları yapıldı.

24.05.2024 10:39
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde ormanlık bölgede çıkan yangında 1 hektar alan zarar gördü.

Kazdağları'nın eteklerindeki kırsal Narlı Mahallesi'nin üst bölümündeki ağaçlık alana yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Ulaşımın zor olduğu kayalık ve uçurum kenarındaki bölgeye 3 arazöz ve kepçelerle açılan yollarla ulaşıldı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 30 yangın işçisi ile 30 gönüllünün 700 metre hortum çekerek müdahale ettiği alevler söndürüldü.

Havadan da müdahale edilen yangının ardından soğutma çalışması yapıldı.

Yangında, 1 hektarlık alanda zarar oluştu.

Kaynak: AA

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