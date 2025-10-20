Edremit'te Cinayet: Silahla Vurulmuş Ceset Bulundu - Son Dakika
Edremit'te Cinayet: Silahla Vurulmuş Ceset Bulundu

20.10.2025 02:44
Edremit\'te Cinayet: Silahla Vurulmuş Ceset Bulundu
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi evinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

İkizçay Mahallesi 18035. Sokak'taki bir apartmanın zemin katındaki dairede, kırık pencere camından kan izlerini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Olcay Ö'nün cesedine ulaştı.

Tabancayla vurulmuş olduğu belirlenen Ö'nün cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Edremit'te Cinayet: Silahla Vurulmuş Ceset Bulundu

Edremit'te Cinayet: Silahla Vurulmuş Ceset Bulundu
