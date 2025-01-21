Edremit\'te Çocuk Şenliği Düzenlendi

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(BALIKESİR) - Edremit Belediyesi, yarıyıl tatiline giren öğrenciler için Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde "Çocuk Şenliği" düzenledi. Etkinlikte, çocuklar tiyatrodan yüz boyamaya, resim boyamadan dansa kadar birçok farklı aktiviteyle eğlendi.

Edremit Belediyesi'nin yarıyıl tatiline giren çocuklar için karne hediyesi olarak düzenlediği şenliğe Belediye Başkan Vekili Emre Atay, Başkan Yardımcısı Metin Tunçer ve meclis üyeleri de katıldı. Etkinlik boyunca minikler, yüz boyama, resim boyama, "Hacivat ve Karagöz" oyununun keyfini çıkarırken, çocuk şarkıları korosu ve dans gösterileriyle renkli anlar yaşadı.