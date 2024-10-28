Edremit\'te Cumhuriyet\'in 101\'inci Yılı Kutlamaları Başladı

Güncel

Milyonların gözü Erdoğan\'ın başkanlık edeceği bu toplantıda! Masada kritik bir başlık var

(BALIKESİR)- Edremit'te Cumhuriyet'in 101'inci yılı kutlamaları, Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı.

Edremit'te Cumhuriyet Bayramı programı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı. Şehit Hamdibey Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Komando Tugay Komutanı Vekili Kurmay Albay İsmail İbiş ve Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yılı dolayısıyla düzenlenen törende, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi.

Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, törende protokol üyeleri ile bayramlaşıp katılanların ve tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Kutlamalar, 28 Ekim Pazartesi günü Akçay'da fener alayı ve Volkan Konak konseri ile devam edecek. 29 Ekim Salı günü ise yine Şehit Hamdibey Meydanı'nda kutlama programı düzenlenecek.