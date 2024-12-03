Edremit\'te Dünya Engelliler Günü Etkinliği

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(BALIKESİR)- Edremit Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlediği toplantı ile Edremit İşitme Engelliler Derneği üyeleri protokolü ile bir araya geldi. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Hayata tam katılımlarını desteklemek ve yaşamlarını kolaylaştırmak için engelli komşularımızdan gelen talepleri dikkate alıyoruz. Engelli bireylerimizin yaşam standartlarını artıracak projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Edremit Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel bir etkinlik düzenleyerek engelli bireyler ve ilçe protokolünü bir araya getirdi. Güre Mahallesi'nde bulunan Afrodit Termal Otel'de gerçekleşen buluşmaya, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Özdemir, protokol üyeleri ve Edremit İşitme Engelliler Derneği üyeleri katıldı.

Etkinlik, kahvaltı ile başladı. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş konuşmasında, engelli bireylerin topluma tam katılımını sağlamak için Belediye olarak yaptıkları çalışmaların devam edeceğini belirtti. Başkan Ertaş, "Hayata tam katılımlarını desteklemek ve yaşamlarını kolaylaştırmak için engelli komşularımızdan gelen talepleri dikkate alıyoruz. Engelli bireylerimizin yaşam standartlarını artıracak projeler üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaymakam Ahmet Odabaş ise sadece yılda bir günün değil her gün engelli yurttaşlar için engellerin ortadan kaldırıldığı bir ortam dilediğini belirtti. Odabaş, Edremit olarak kurum ve kuruluşlarla engellerin bulunmadığı bir kentin öncelikleri olduğunu sözlerine ekledi.

Etkinlikte, Edremit İşitme Engelliler Derneği üyeleri, talep ve önerilerini protokol üyeleriyle paylaşma imkanı buldu. Protokol üyeleri, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak projelere destek sözü verdi. Dernek Başkanı Niyazi Gürkan da işaret dili ile yaptığı açıklamada Kaymakam Odabaş, Başkan Ertaş ve protokol üyelerine teşekkürlerini iletti.