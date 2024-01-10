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Edremit'te FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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Edremit'te FETÖ hükümlüsü yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü, polis tarafından yakalandı. Edremit Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin bir evde saklandığını tespit ederek baskın düzenledi. Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve Burhaniye ilçesindeki cezaevine teslim edildi.

Edremit\'te FETÖ hükümlüsü yakalandı
10.01.2024 - 14:47,
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

Edremit Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlünün ilçede bir evde saklandığı belirledi.

Bu adrese baskın yapan ekipler, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi yakalayarak hakkında işlem başlattı.

Eski kamu görevlisi olduğu öğrenilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen Yasin E, Burhaniye ilçesindeki cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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